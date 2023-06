Thomas Partey Juve, conferme dall’Inghilterra: ha già detto sì! Gli aggiornamenti sul centrocampista

Arrivano conferme anche dall’Inghilterra sulla pista Thomas Partey. Come riportato da Sky Sport UK, il centrocampista ghanese avrebbe già dato il via libera ai suoi agenti per chiudere il trasferimento in Serie A.

Va però trovata l’intesa economica con l’Arsenal, che valuta l’ex Atletico Madrid fra i 18 e i 20 milioni di euro. I bianconeri avrebbero già pronto un contratto triennale.

