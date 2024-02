Marcus Thuram ha parlato nel postpartita del match tra Roma e Inter, vinto dai nerazzurri per 2-4: le dichiarazioni sulla gara

Ecco cosa dice Marcus Thuram a DAZN, al termine di Roma Inter.

GOL CON LA ROMA – «Sto migliorando in queste settimane, è stato un gol simile a quello della partita scorsa. Io sorpresa Provo ad attaccare la porta, difendere la palla e se non la prendo dare fastidio al difensore. Se ho sentito Henry? Parliamo dopo le partite come sempre, anche con papà e il mister»

INTER E LAUTARO – «Sto cercando di aiutare la squadra come posso. Sto apprendendo da tutti, anche dai miei compagni, sto lavorando, sono ancora giovane. Prima stagione qui in Italia e tutto quello che posso prendere, prendo. Lautaro? Giocando con lui è una bellissima cosa, non penso ci sia una prima o seconda punta. Giocare con Lauti è meraviglioso».

SCUDETTO – «Campionato ancora lungo e ci sono partite difficilissime come quella di stasera, dobbiamo vedere partita dopo partita. Champions? Giochiamo ogni partita per vincere e lo faremo anche in Champions»

L’articolo Thuram a DAZN: «Giocare con Lautaro è bellissimo. Io sorpresa Cerco solo di aiutare come posso» proviene da Inter News 24.

