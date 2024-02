Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, si avvicina all’ex nerazzurro Youri Djorkaeff in una particolare statistica: ecco tutti i dettagli

Come rende noto Opta, grazie al gol in Inter Salernitana, Marcus Thuram si porta a 10 gol in Serie A, eguagliando un altro ex storico nerazzurro.

Marcus Thuram ha realizzato 10 gol in 24 presenze in questo campionato, diventando solo il secondo francese a raggiungere la doppia cifra di reti con la maglia dell’Inter in Serie A dopo Youri Djorkaeff (14 reti in 33 incontri nel 1996/97). Gallo.

L’articolo Thuram come Djorkaeff: record vicino per Tikus proviene da Inter News 24.

