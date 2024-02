Bellissime parole di Thuram per il compagno di squadra Pavard, ecco il video dei complimenti del nerazzurro al difensore

Lo spogliatoio dell’Inter è certamente un’arma in più per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sembrano quanto mai uniti, come testimonia quanto dichiarato da Thuram al compagno Pavard dopo la vittoria con la Juve in campionato. Il video delle sue parole pubblicato dalla pagina Instagram della compagine lombarda.

THURAM – «Pavard è troppo forte»

L’articolo Thuram cuore Inter: «Pavard troppo forte». Il VIDEO delle parole proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG