Marcus Thuram ha commentato a caldo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, sbloccata dalla sua rete: le parole

Ai microfoni di DAZN, Marcus Thuram commenta così la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, nella quale ha contribuito con un gol e un assist.

PARTITA- «Grande gara di squadra, sono contento per il gol e l’assist, è una bellissima serata».

ESULTANZA- «Ho voluto omaggiare Dimarco, l’ho fatta per lui. Thula? E che cos’è? L’unione dei due nomi? Non so questo, penso solo ad aiutare la squadra a fare bene, e anche Lautaro, se possiamo fare gol e assist per la squadra siamo contenti. E questo soprannome? Dobbiamo chiedere a Lautaro se questo soprannome gli piace».

TITOLARE AL DERBY- «Non ci sono titolari e panchinari, ci sono solo giocatori pronti a dare il massimo. Sarà una partita calda e con grande pressione, ma giochiamo proprio per partite come questa».

L’articolo Thuram dopo Inter-Fiorentina: «Thu-La Se facciamo gol è bello per tutti» proviene da Inter News 24.

