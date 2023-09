Ecco la conferenza stampa integrale tenuta da Simone Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter per 4-0 con la Fiorentina

In conferenza stampa a margine della vittoria conseguita a San Siro contro la Fiorentina nella terza giornata di campionato, ecco come parla Inzaghi della sua Inter.

CALHANOGLU RIGORISTA– «Abbiamo lui, Lautaro e Arnautovic che possono calciare. Lo stesso Sanchez… Il primo è Calhanoglu, poi a seconda delle volte si decide in campo: oggi era giusto lo battesse lui»

DERBY– «Al di là della classifica, è importante per quello che rappresenta il derby, per tutti noi, per i tifosi. Sappiamo come è andata sia l’anno scorso che due anni fa: abbiamo grande rispetto del Milan, è una squadra ben allenata, con ottimi principi di gioco.

Avremmo voluto tutti prepararla come per queste tre partite, noi come il Milan, però nel calcio moderno ci sono queste variabili e i calciatori sono felici di rappresentare le proprie nazionali. Noi sappiamo che avremo due-tre giorni per preparare questo tipo di gara, ma è uguale per tutti gli allenatori»

SPIRITO DI SACRIFICIO– «Assolutamente. In questi due anni ci sono stati momenti belli e meno belli. Però la squadra ha sempre mostrato impegno, cercato di fare il massimo: quello che mi fa ben sperare è come lavorano questi ragazzi, nelle prime partite ho dato continuità ma ora sappiamo che arriveranno tantissime partite ravvicinate. Dopo la sosta recupereremo anche Acerbi, Sensi e Sanchez»

THURAM– «Assolutamente, è un ragazzo molto intelligente, arrivato con tantissima voglia di lavorare: è venuto all’Inter, ha lavorato con grandissima voglia, parla benissimo italiano e si è inserito benissimo nel gruppo: sono stati molto bravi i compagni a integrarlo subito.

Ha fatto queste partite di campionato facendo quello che deve fare: ho detto dopo Cagliari che sarei felice se avesse trovato il gol e sono contento che l’abbia fatto»

CLEAN SHEET- «Tre partite senza prendere gol sono un bel segnale, come dicevo prima abbiamo lavorato benissimo finora: ora c’è la sosta, poi il derby. Abbiamo fatto un inizio perfetto, poi solo il tempo lo dirà. Quello che dovremo fare noi è continuare con questa motivazione, che ci ha dato ottimi risultati»

