Marcus Thuram è uno degli acquisti più intelligenti dell’Inter: il valore di mercato dell’attaccante è aumentato vertiginosamente

Marcus Thuram ha avuto un impatto devastante sulla Serie A, sorprendendo persino l’Inter con la sua entrata spettacolare nel campionato, avvenuta durante l’estate senza alcun costo di trasferimento.

Oggi, una celebrazione giunge direttamente dalla Francia, patria di Lilian Thuram. “L’Inter ha compiuto una mossa da maestro firmando Marcus Thuram dal Borussia Mönchengladbach. Il giovane attaccante francese si è rapidamente affermato come uno degli acquisti più brillanti nella storia recente del club,” sottolinea Sport.fr. “Fin dal suo arrivo, Thuram è stato una risorsa preziosa per la squadra, contribuendo in modo significativo sia in Serie A che in Champions League. Con soli 19 incontri disputati, ha segnato 6 gol e fornito 10 assist, dimostrando la sua versatilità e la capacità di essere sia un realizzatore che un creatore.“

La crescita del valore di mercato di Thuram, ora stimato a almeno 70 milioni di euro, riflette l’impatto straordinario che ha avuto come attaccante. “Oltre alle sue prestazioni in campo, Thuram ha conquistato i cuori dei tifosi dell’Inter con la sua professionalità e il suo impegno per la squadra. Si evidenzia anche la sua influenza positiva nello spogliatoio, trasformandolo non solo in un talentuoso giocatore, ma anche in un potenziale leader,” enfatizza il quotidiano.

L’articolo Thuram è il colpo da maestro dell’Inter: il valore schizza alle stelle proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG