Ecco il retroscena di calciomercato in casa Inter per quanto concerne l’arrivo dell’attaccante nerazzurro Thuram

Come riportato da Alfredo Pedullà, è stato svelato un particolare retroscena sull’arrivo all’Inter di Thuram rispetto al Milan: inizialmente in vantaggio rispetto ai rivali nerazzurri, ma beffati praticamente all’ultimo secondo, anzi, in una notte.

Il Milan se voleva poteva tranquillamente acquistarlo, ma il pressing dell’Inter è stato decisivo convincendo il ragazzo e fargli firmare il contratto senza riscontrare problemi soprattutto da un punto di vista formale.

L’articolo Thuram, il retroscena sull’arrivo all’Inter. Milan beffato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG