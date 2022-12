L’Inter resta sulle tracce di Marcus Thuram. L’attaccante francese piace ai nerazzurri che vorrebbero provarci per gennaio

Il destino di Marcus Thuram potrebbe presto tingersi a tinte nerazzurre. L’attaccante del Borussia Monchengladbach piace all’Inter ormai da diversi anni, ma adesso per il club meneghino si possono aprire possibilità concrete che potrebbero portare il francese ad indossare la maglia della beneamata.

Stando a quanto riferisce Libero, ci si sta infatti interrogando sulla possibilità di portarlo a Milano già a gennaio. La richiesta del tedeschi si assesta attorno ai 10 milioni di euro, ma è ritenuta ancora troppo alta. Se la situazione non dovesse cambiare si verrebbe allora a creare una bagarre a giugno per il suo ingaggio a parametro zero, con l’offerta di contratto già pronta di 5 milioni per cinque anni.

L’articolo Thuram-Inter, i nerazzurri ci provano già per gennaio. Ultime proviene da Calcio News 24.

