Thuram Inter, ufficialità prossima settimana. Ecco quando l’attaccante francese arriverà nel ritiro dei nerazzurri

Marcus Thuram ha firmato ieri il suo nuovo contratto con l’Inter. Per l’ufficialità bisognerà aspettare qualche giorno perchè fino al 30 giugno la punta è sotto contratto con il Borussia Moenchengladbach.

Per rivedere l’attaccante a Milano potrebbe servire un po’ più di tempo perché, come spiega Tuttosport, il giocatore è rimasto in ritiro con la Francia fino al 19 giugno. Potrebbe quindi non esserci al raduno del 13 luglio, mentre sarà sicuramente presente in ritiro e poi nella tournée in Giappone dal 24 luglio. A riportarlo è Tuttosport.

