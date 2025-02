Thuram: la clausola non ha mai fatto così paura

L’Inter potrebbe rivedere il futuro di Marcus Thuram: un dettaglio contrattuale rischia di cambiare gli scenari.

L’Inter guarda al futuro con fiducia, consapevole di avere tra le mani un attaccante dal potenziale straordinario. Marcus Thuram, arrivato a parametro zero un anno e mezzo fa, è diventato rapidissimamente un pilastro dell’attacco nerazzurro. La sua capacità di adattarsi al gioco di Simone Inzaghi, unita a una crescita esponenziale dal punto di vista tecnico e mentale, lo ha reso un elemento imprescindibile. Che si tratti di scardinare le difese con la sua velocità o di proteggere il pallone per far salire la squadra, il francese dimostra di essere un attaccante moderno e completo. Con prestazioni sempre più convincenti, ha attirato l’attenzione di molti top club europei, pronti a sondare il terreno per un possibile assalto nei prossimi mesi. Nel frattempo, però, è in dubbio per il big match contro la Juventus.

Una clausola che non convince più tutti

Sul sito di Sky Sport si analizza la situazione contrattuale del numero nove interista, con un dettaglio che potrebbe fare la differenza nelle strategie future del club. L’Inter non ha alcuna preoccupazione legata alla scadenza del contratto (il 2028 è ancora lontano) di Thuram, ma la clausola rescissoria da 85 milioni di euro comincia a essere vista con occhi diversi. Se inizialmente quella cifra poteva sembrare un ostacolo insormontabile per molti club, oggi le prestazioni del francese stanno cambiando le prospettive. La crescita del giocatore è sotto gli occhi di tutti, il suo valore sta aumentando esponenzialmente.

Inter, mossa a sorpresa sul rinnovo?

L’ipotesi di rimuovere la clausola potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. L’Inter valuta attentamente la possibilità di blindare ancora di più il suo attaccante, costruendo su di lui e Lautaro Martinez il reparto offensivo del futuro. Un nuovo contratto senza clausola garantirebbe al club maggiore margine di manovra in caso di offerte importanti e permetterebbe di evitare il rischio di perdere un talento così prezioso senza la possibilità di negoziare. Per ora non ci sono segnali di trattative imminenti, ma il tema è destinato a diventare centrale nelle strategie del club nerazzurro.

