Inter, colpo di scena su Acerbi e De Vrij: un indizio cambia tutto

L’Inter deve prendere una decisione cruciale sul futuro di Acerbi e De Vrij: ad oggi sembra improbabile restino tutti e due.

L’Inter si avvicina a un bivio importante per la difesa. Stefan De Vrij e Francesco Acerbi stanno garantendo solidità ed esperienza, fattori determinanti nel percorso della squadra. Entrambi hanno dimostrato di poter ancora fare la differenza, nonostante il club stia valutando nuove strategie per il futuro. La proprietà punta a un rinnovamento graduale, con un occhio attento alla sostenibilità economica e agli investimenti su profili più giovani. Il campo, però, racconta di due veterani ancora decisivi, capaci di offrire sicurezza e leadership. L’italiano, sopratutto, è stato fuori a lungo per un infortunio e questo ha portato a pensare che per lui questi possano essere gli ultimi mesi a Milano: filtrano già nomi di suoi possibili sostituti.

Strategie di mercato e scelte difficili

La questione anagrafica e il nuovo corso societario impongono riflessioni delicate. Acerbi ha superato i due mesi di stop e lun edizione scorso contro la Fiorentina al rientro ha subito dimostrato la solita affidabilità neutralizzando Kean. De Vrij, nel frattempo, ha approfittato dell’assenza del compagno per ribadire il proprio valore con prestazioni di alto livello; si ricorda anche il gol decisivo nel derby. Il club dovrà bilanciare presente e futuro, cercando di non indebolire la rosa.

Rinnovi in bilico: la decisione finale

Federico Pastorello, agente dei due difensori, ha aggiornato la situazione: entrambi hanno un’opzione di rinnovo che può essere esercitata unilateralmente dalla società. Questo significa che il destino dei due giocatori è interamente nelle mani dell’Inter, che potrà decidere in autonomia se prolungare i loro contratti. Il procuratore ha anche garantito che la società è soddisfatta delle prestazioni di entrambi e che le valutazioni definitive verranno fatte entro aprile. Il club dovrà scegliere tra la continuità garantita dai due veterani o un cambio di rotta verso un progetto più giovane.

