L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, lancia la sfida alla Juve ed al Milan, non nascondendosi sull’obiettivo scudetto

Intervenuto ai canali della Lega Serie A, Marcus Thuram conferma la volontà e l’obiettivo dell’Inter di vincere lo scudetto, rinnovando così la sfida alla Juve ed al Milan.

SAN SIRO – «L’uscita dal tunnel a San Siro è sempre speciale, anche fare i gol e sentire il rumore dei tifosi è una cosa incredibile. La prima esultanza che ho fatto contro la Fiorentina è le mani dietro le orecchie per il rumore a San Siro. Anche il coro che fanno per me è veramente bellissimo. Provo a un po’ a cantarlo? No, devi venire allo stadio se vuoi sentirlo».

SCUDETTO – «Da quando ho firmato all’Inter so che l’Inter comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo ad imparare in ogni allenamento e fare il meglio possibile ogni partita. Dall’inizio della stagione abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così».

