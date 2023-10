Al di là della prestazione fatta contro il Bologna, l’attaccante dell’Inter Thuram è comunque il re degli assist

Nonostante la prestazione contro il Bologna e una freddezza sottoporta dove necessita di continuità, l’attaccante dell’Inter Thuram è comunque grande protagonista: soprattutto per un dato statistico interessante.

Infatti è attualmente in testa per quanto riguarda gli assist compiuti: attualmente a quota 5, avente due lunghezze su un altro giocatore dell’Inter (Federico Dimarco). Ora non resta che l’ultimo passo.

