Thuram Milan: rossoneri ora in pole!

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, il Milan è in pole position per Marcus Thuram. I rossoneri offrono un ingaggio di poco meno di 5 milioni di euro annui (senza bonus). Lipsia e Psg sono comunque ancora in corsa perché non è stato ancora firmato nulla.

Anche Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale ha confermato la fiducia per l’arrivo dell’attaccante francese a Milano.

