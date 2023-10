Giancarlo Padovan ha paragonato Marcus Thuram e Romelu Lukaku, attuale e precedente partner di Lautaro all’Inter

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan parla così di Marcus Thuram, attuale centravanti dell’Inter, paragonandolo all’ex nerazzurro Lukaku.

THURAM E LUKAKU- «Thuram più utile di Lukaku? In questo momento sì e i tifosi interisti, anche per dispetto, lo sostengono. Pur essendo poco in area segna e segna di più che negli anni passati. Prima volta da prima punta, lega i reparti anche rientrando e andando a concludere e partner ideale di tutti i grandi attaccanti perché è compatibile con tutti. Giocatore molto intelligente, che non diventerà un fuoriclasse. Fa meglio di Dzeko perché ha più giovane e dunque più tempo davanti».

L’articolo Thuram, Padovan: «Più utile di Lukaku all’Inter, ma non fuoriclasse» proviene da Inter News 24.

