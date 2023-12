L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, parla del suoi primi mesi in nerazzurro, dei movimenti in campo e del rapporto con Lautaro

Protagonista del nuovo video sul canale YouTube dell’Inter dal titolo” Marcus commenta Tikus”, Marcus Thuram ha parlato del suo rapporto con Lautaro Martinez e di altri aspetti che hanno caratterizzato questi suoi primi mesi in nerazzurro.

LA MIA TRANQUILLITÀ IN CAMPO? – «Ho una squadra che mi aiuta a giocare così. Alla fine, comunque, è solo calcio. Mi aiutano tutti, ma in particolare Lautaro, che gioca vicino a me e che è un capitano straordinario. Proviamo sempre a fare del nostro meglio».

IL GOL DI LAUTARO CONTRO LA JUVE? – «E’ la ThuLa che ha colpito ancora. E’ un’azione che proviamo tante volte in allenamento. Io sono il più veloce in squadra. Io sono un attaccante, devo sempre provare a fare la giocata. Adriano? Gli ruberei il suo tiro di sinistro».

IL GOL DI DIMARCO CONTRO IL FROSINONE – «E’ la ThuLa che ha colpito ancora. E’ un’azione che proviamo tante volte in allenamento. Io sono il più veloce in squadra. Io sono un attaccante, devo sempre provare a fare la giocata. Adriano? Gli ruberei il suo tiro di sinistro».

SU SAN SIRO – «Mi piace tantissimo giocare a San Siro fin dal primo giorno, i tifosi sono veramente incredibili: a ogni azione senti il loro rumore che ti spingono e ti danno grande forza. Spero che loro lo sappiano».

L’articolo Thuram racconta: «Lautaro capitano straordinario, i tifosi sono incredibili» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG