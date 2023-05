Thuram, Retegui e Okafor nel mirino del club nerazzurro: l’Inter valuta i nomi in caso di addio di Lukaku

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Retegui, Thuram e Okafor sono i tre nomi annotati sul taccuino della dirigenza dell’Inter in caso di mancata conferma di Lukaku.

Il club nerazzurro è in pole per l’attaccante italo-argentino: c’è gradimento dell’attaccante del Tigre e del papà Carlos, che è anche il suo agente: per portarlo a Milano servirebbe un investimento da 18 milioni di euro.

Più complicato arrivare a Thuram, svincolato dal prossimo 30 giugno: il francese non ha ancora trovato un accordo con nessun club nonostante le offerte di Manchester United, Atletico Madrid e appunto Inter (che ha messo sul piatto un quinquennale).

Gli scout nerazzurri hanno da tempo stilato relazioni positive sul conto di Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo, che peraltro i dirigenti nerazzurri hanno avuto modo di seguire da vicino all’Olimpico nel match di Europa League tra la Roma e il club austriaco. Okafor è, tra i tre, l’investimento più oneroso: il cartellino, nonostante la scadenza nel 2024, è valutato circa 30 milioni di euro.

L’articolo Thuram, Retegui e Okafor nel mirino: l’Inter valuta i nomi per il dopo Lukaku proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG