Le parole d’addio di Marcus Thuram, attaccante francese, al Borussia Monchengladbach. Tutti i dettagli in merito

Marcus Thuram, attraverso il proprio profilo Instagram, ha salutato il Borussia Monchengladbach prima dell’ormai vicino passaggio all’Inter.

PAROLE – «Una volta Borussia, per sempre Borussia. Quando quattro anni fa sono arrivato, forse di me conoscevate solo il cognome. Ma mi avete accolto a casa vostra, facendomi sentire parte di esse. Col vostro supporto partita dopo partita sono cresciuto, andando oltre le mie aspettative. Mi avete permesso di spingere oltre i confini dei miei sogni, e avete condiviso con me quattro anni splendidi. Mi avete permesso di andare oltre le mie aspettative e di coltivare i miei sogni. Di tutto questo vi ringrazio. Ci ritroveremo».

