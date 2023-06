Tutti i numeri di Matteo Brunori del Palermo e di Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter. I dettagli

Anche la Serie B che si è conclusa non da molto presenta un panorama che mette gli italiani in seconda fila per quanto riguarda il rapporto con il gol. Il podio dell’annata 2022-23 parla chiaro: primo il cagliaritano Lapadula, nazionale del Perù; secondo il finlandese Pohjanpalo, che ha fatto innamorare tutta Venezia per quello che ha garantito in campo e per la genuinità del rapporto instaurato con i tifosi; ultimo, a occupare il gradino più basso, il marocchino Cheddira, uno che c’era ai Mondiali in Qatar e che al pari di tutto il Bari ancora ripensa agli ultimi secondi dei playoff che hanno fatto sfuggire la promozione a causa di un altro bomber, l’eterno Pavoletti. E con l’attaccante del Cagliari si torna a parlare appunto dei bomber di casa nostra, che hanno avuto come massimi rappresentanti uno promosso in Serie A e l’altro no. Quello che ha segnato di più è Matteo Brunori: 28 anni, già 11 maglie diverse indossate in carriera, è stato anche aggregato da Roberto Mancini in uno stage azzurro del dicembre scorso: le sue realizzazioni non sono state sufficienti a far volare il Palermo, ma è certamente un bomber che nella categoria rappresenta unas certezza.

Il secondo degli italiani è Simone Mulattieri, che rappresenta anche il miglior goleador del Frosinone, capace di dominare il torneo e di essere l’attacco più prolifico della B grazie a una distribuzione su più uomini del compito di segnare. Prestito dell’Inter, ha 22 anni: come dire, è arrivato il momento di esplodere.

Andiamo a scoprire le loro caratteristiche.

FASE DI POSSESSO – Il FootRadar esprime un certo equilibrio tra i due. Mulattieri è bravo nel farsi trovare libero, mentre Brunori tenta il gioco lungo.

FASE DIFENSIVA – Il dominio dell’attaccante del Frosinone in questa voce è assolutamente evidente, il suo insieme contiene totalmente quello del palermitano.

FASE OFFENSIVA – Brunori va più al cross e produce più conclusioni. Mulattieri è estremamente interessante per gli assist che confeziona e per la decisività delle reti segnate.

FASE AEREA – Come in quella difensiva, il giovane si fa preferire nettamente rispetto al giocatore più esperto.

