Georgia Belgio U21: De Ketelaere e Vranckx titolari. Le formazioni ufficiali della seconda giornata dell’Europeo U21

Alle ore 18 Georgia e Belgio U21 scenderanno in campo per la seconda giornata dell’Europeo di categoria. In campo ci saranno due calciatori rossoneri ed entrambi titolari: De Ketelaere e Vranckx, che sarà il capitano. Ecco le formazioni ufficiali:

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Khvadagiani, Kalandadze, Gelashvili, Sazonov; Davitashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Azarov; Gagua, Moistsrapishvili. Allenatore: Svanadze.

BELGIO (4-4-2): Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper; De Ketelaere, Keita, Vranckx, Balikwisha; Openda, Ramazani.Allenatore: Mathijssen.

The post Georgia Belgio U21: De Ketelaere e Vranckx titolari. Le formazioni ufficiali appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG