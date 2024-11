L’attaccante nerazzurro non smette di stupire e nel suo contratto è presente una clausola rescissoria che non lascia tranquilli i nerazzurri. Nella cornice di uno scenario calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, la stagione estiva 2023 ha visto l’Inter assicurarsi sul mercato una vera e propria chicca: Marcus Thuram. L’attaccante francese, perno centrale delle dinamiche offensive nerazzurre, si trova ora al centro di voci di mercato che potrebbero alterare notevolmente gli equilibri sia in campo internazionale che nel cuore dei tifosi interisti. In continua ascesa L’acquisto di Thuram, avvenuto nell’estate del 2023, ha messo in evidenza la lungimiranza della dirigenza nerazzurra, capitanata da un Beppe Marotta sempre più maestro nel tessere strategie di mercato vincenti. Il figlio d’arte ci ha messo pochissimo a dimostrare il suo valore, diventando un elemento insostituibile per Simone Inzaghi e contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo nazionale nella stagione 2023/2024. Partenza sprint Nonostante […]

Leggi l’articolo completo Thuram via dall’Inter? Il retroscena milionario che potrebbe cambiare tutto, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG