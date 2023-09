Tiago Pinto: «L’Arabia Saudita è la nuova Premier League. Dobbiamo prepararci». Le parole del general manager della Roma

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato a Sportitalia.

PAROLE – «Noi direttori sportivi ormai siamo diventati al 50% direttori finanziari. Quest’anno siamo stati obbligati a ricavare denaro dalla vendita di giovani. Quando cominci l’anno in negativo, hai solamente una forma di riparare ed è vendere giocatori. Mercato arabo in espansione? Quello che succede con l’Arabia Saudita già accadeva con la Premier verso l’Europa. È il mercato. Credo abbiano un obiettivo a medio-lungo termine e dobbiamo prepararci a quella realtà. Anche noi con la Roma abbiamo avuto un giocatore nel giro della nazionale brasiliana (Ibanez, ndr) che è stato attratto. Io sono abbastanza tollerante e non vedo alcun problema, è il mercato. Possiamo discutere di politica e geografia, ma è il mercato. Quello in cui non concordo è che il mercato duri oltre il termine di quello mondiale».

