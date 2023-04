Tiago Pinto ha parlato così della sentenza del Collegio di Garanzia sulla Juventus a pochi minuti da Roma-Feyenoord.

Le sue parole a Sky: «Non so se in Italia usate questa espressione ma devo ridere per non piangere. Non sono avvocato e non mi spetta parlare, ma se abbiamo giocato tre mesi con una classifica che non corrisponde è perché il meccanismo è sbagliato».

