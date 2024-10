Il Milan guarda al prossimo mercato e, tra le opzioni sul tavolo, spunta un profilo innamorato del Milan e di Kakà. In un panorama calcistico in continuo movimento, il Milan cerca di rafforzarsi per superare un periodo di apparente crisi, sottolineato da due sconfitte consecutive tra Champions League e Serie A. Le difficoltà tecniche e una rosa da completare hanno acceso i riflettori su possibili nuove strategie di mercato del club rossonero. Non sono infatti da escludere mosse di mercato del Milan a gennaio, magari per offrire a Fonseca maggiori alternative di gioco allungando una coperta che, alla luce di quanto visto nelle prime uscite di campionato, da la sensazione di essere corta. Una crisi da superare Il Milan si trova in una fase delicata della stagione, con la pressione che cresce attorno alla figura dell’allenatore Paulo Fonseca, nonostante le sconfitte recenti siano frutto di vari fattori, inclusi errori individuali […]

