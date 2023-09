Le parole del portavoce del Newcastle in occasione degli incidenti per la partita di Champions League contro il Milan

Un portatoce del Newcastle ha parlato in riferimento alle condizioni del 58enne che sarebbe stato aggredito da un gruppo di uomini nel centro della città, prima della sfida di Champions League contro il Milan.

PAROLE – «Siamo profondamente preoccupati per le notizie secondo cui un tifoso è stato gravemente aggredito a Milano lunedì sera e stiamo collaborando con le autorità locali per comprendere le circostanze. I nostri pensieri sono rivolti al tifoso e alla sua famiglia e speriamo in una guarigione completa e rapida».

