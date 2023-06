Il presidente del Tigre Ezequiel Melarana apre ad una cessione dell’attaccante italo-argentino seguito a lungo anche dai nerazzurri.

Direct Tv Sport Argentina ha intervistato Ezequiel Melarana per parlare del futuro di Mateo Retegui; ecco le sue dichiarazioni. “Sarà difficile trattenerlo in questo mercato, è un giocatore molto cercato”.

Roberto Mancini

“Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca: forse questo è il momento ideale per venderlo. Non c’è ancora un’offerta concreta ma tanti sondaggi: stiamo aspettando che arrivi il mercato europeo, poi vedremo con lui“. L’Inter per ora pensa prima a riportare a Milano Lukaku; il prezzo dell’attaccante della nazionale è di 18-20 milioni.

L’articolo Tigre, Melarana: “Sarà difficile trattenere Retegui, aspettiamo offerte dall’Europa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG