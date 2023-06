Timothy Weah Juve, ci siamo: trattativa in chiusura… Mancano soltanto i dettagli. Così lo userà Allegri nel suo scacchiere tattico

La Gazzetta dello Sport conferma che Timothy Weah è a un passo dal calciomercato Juve. Accordo trovato con il Lilla intorno ai 12 milioni, restano da limare gli ultimi dettagli. Proposta al giocatore di cinque anni e secondo colpo di Giovanni Manna, dopo il riscatto di Milik, imminente.

Per Massimiliano Allegri rappresenterà una soluzione tattica sia nel 3-5-2 a tutta fascia sia nel 4-3-3 come esterno alto a gara in corso. Lo statunitense tornerà utile sia a destra sia a sinistra.

