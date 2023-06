Chiesa lascia la Juve? Manna ha già individuato l’eventuale sostituto dell’esterno bianconero che piace in Premier League

Si moltiplicano le voci sul possibile addio di Federico Chiesa dalla Juventus. Il calciomercato Juve, nel caso, non si farebbe trovare impreparato.

Come scrive La Gazzetta dello Sport Giovanni Manna ha già allacciato i contatti per Nicolò Zaniolo. Col Galatasaray c’è in piedi un discorso per Weston McKennie che potrebbe presto essere allargato all’ex Roma.

