Chiesa Juve, sarà addio? Klopp lo vuole al Liverpool: in arrivo la prima offerta per l’esterno che è tentato dalla Premier

Come riferito da La Gazzetta dello Sport Jurgen Klopp sarebbe intenzionato a portare Federico Chiesa al Liverpool. Il grande sponsor dell’operazione sarebbe proprio il tecnico dei Reds che vorrebbe allestire subito una squadra per tornare in Champions.

Manovre già cominciate con l’agente Fali Ramadani protagonista, ma gli inglesi dovranno stare attenti alla concorrenza di PSG, Bayern Monaco e Newcastle. Il calciomercato Juve valuterà, se arriveranno offerte che possano risanare parzialmente il buco Champions. Al Liverpool sarebbero disposti ad offrire a Chiesa quello stipendio da top che la Juventus non vuole dargli col rinnovo. Il giocatore chiede di passare agli attuali cinque milioni a otto. Il Liverpool la prossima settimana potrebbe farsi avanti in maniera concreta offrendo 40-45 milioni, la Juve ne chiede 60: la distanza non pare incolmabile e il ragazzo è tentato.

