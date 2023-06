Calciomercato Juve: la doppia idea di Allegri per sostituire Rabiot. Il tecnico bianconero chiede uno tra Milinkovic e Thomas Partey

Il calciomercato Juve ancora aspetta la risposta di Adrien Rabiot, ma in caso di ‘no grazie’ non si farà trovare impreparato. Come scrive La Gazzetta dello Sport Sergej Milinkovic-Savic della Lazio è l’idea forte, sponsorizzata soprattutto da Allegri.

Ma il tecnico livornese ha indicato alla società anche un profilo differente, su cui gli uomini mercato bianconeri si sono concentrati negli ultimi giorni: si tratta di Thomas Partey dell’Arsenal. Non una mezzala e non un giocatore offensivo come il Sergente, ma un mediano di forza ed equilibrio. Qualora arrivasse il ghanese Max sarebbe pronto ad utilizzare Locatelli da mezzala.

