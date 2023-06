Marianella su Thomas Partey: «Giocatore buonissimo, so una cosa su di lui». Le parole del giornalista sull’obiettivo Juve

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato così dell’obiettivo del calciomercato Juve Thomas Partey.

Le sue parole: «Giocatore di esperienza e fisicità, migliorato tecnicamente e nel calciare da quando è all’Arsenal. So che ci si ferma diverse ore dopo gli allenamenti per migliorare nel tiro in porta. Giocatore buonissimo, non penso che l’Arsenal se ne privi per meno di venti milioni».

