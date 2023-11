Continua la rapida ascesa di Andrea Colpani, centrocampista del Monza che piace a tante big italiane.

Tullio Tinti ha descritto le caratteristiche del suo assistito Andrea Colpani nel corso di un’intervista rilasciata a Rai Radio 1 Sport. “Sono molto contento per Andrea: è un ragazzo per bene, viene da una famiglia bresciana come lo sono io, lo conosco da quando era bambino. Ha avuto una crescita esponenziale, ha grandi qualità e ha fatto la trafila con grande umiltà e impegno: sta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici e di tanti anni di apprendistato. Deve continuare a migliorarsi, il calcio non ti regala nulla, soprattutto in Italia dove gli italiani sono considerati meno degli stranieri. In questo ruolo da mezza punta riesce a esprimere al meglio le qualità tecniche e fisiche. Lo chiamano El Flaco perché è magro, però è anche alto 1,88, ha una bella fisicità. Quando Palladino lo ha avvicinato vicino all’area, è diventato letale. Andrea calcia come i giocatori veri. Futuro? Ora è concentrato sul Monza, poi la chiamata in azzurro è l’aspirazione massima di tutti i ragazzi”.

Piero Ausilio

Sul taccuino delle grandi

Il trequartista del Monza sta segnando tantissimo in questa prima parte di stagione: le sue prestazioni hanno attirato gli interessi di Inter e Juve soprattutto. Il suo procuratore cura gli interessi anche degli interisti Bastoni, Inzaghi ed Audero ma per acquistarlo bisognerà trattare con Galliani. In questi giorni si trova in nazionale per la sua prima convocazione di sempre; è legato al Monza da un contratto fino al 2028.

L’articolo Tinti: “Colpani si esprime al meglio da mezza punta, futuro? È concentrato solo sul Monza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG