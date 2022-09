L’ex attaccante Simone Tiribocchi respinge le critiche piovute sul Napoli dopo le mancate vittorie delle ultime due giornate.

Radio Punto Nuovo ha intervistato Simone Tiribocchi per chiedergli il punto di vista sul tipo di campionato che può disputare il Napoli. “A Napoli, come in Italia manca equilibrio. Dopo Firenze, Kvaratskhelia è diventato da buttare, mentre dopo Verona e Monza era il campione di un Napoli da Scudetto. Non va bene così, serve obiettività e calma”.

Giacomo Raspadori

“A Firenze gli azzurri hanno fatto un’ottima partita, sciupando solo un episodio importante. Questa squadra deve continuare a lavorare con pazienza, Spalletti ha tutto per continuare a lottare per lo scudetto anche quest’anno. Il Napoli è la squadra che gioca meglio al calcio, insieme al Milan. Raspadori e il 4-2-3-1? È una soluzione davvero importante. Se metti Raspadori togli la qualità di Zielinski, ma ben vengano i giocatori forti. L’ex Sassuolo alleggerisce Osimhen dai compiti di costruzione e questo può far comodo a Spalletti e al suo Napoli”.

