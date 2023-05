Francesco Toldo, doppio ex di Inter e Fiorentina, ha detto la sua riguardo la finale di Coppa Italia tra le due squadre

Intervenuto a Radio Firenze Viola, il doppio ex Francesco Toldo ha parlato della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina di mercoledì prossimo:

INTER-FIORENTINA– «Ho sensazioni strane, ho giocato otto anni a Firenze e nove nell’Inter… Il mio cuore è diviso a metà, non posso far finta di pendere da un parte o dall’altra. Solo una volta allo stadio nel 2012 quando avevo già smesso ho chiesto al presidente Moratti se potevo salutare l’Inter, che giocava contro la Fiorentina, e ho invitato una sessantina di giovani atleti della mia squadra dell’oratorio di Selvazzano, fu per me una grande emozione»

