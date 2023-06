Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina e Inter, ha parlato delle due finali imminenti ai microfoni di Radio Rai 1 su Radio Anch’Io Sport

FINALI INTER E FIORENTINA – «Questo doppio appuntamento fa parte della mia storia personale. So quanto affetto provano i tifosi delle due squadre. Partecipare alla finale di Coppa è un sogno da affrontare nei migliori dei modi. Finalmente siamo tornati ai livelli che ci competono del nostro campionato sperando di rimanerci anche a lungo».

INTER-CITY – «Sfida difficile perché tutti hanno visto come gioca la squadra di Guardiola. La variabile è l’Inter perché non puoi prevedere quello che farà Penso che per il City sia la squadra peggiore da affrontare. Difficile dare un pronostico, ovviamente loro sono favoriti ma nulla da togliere ai nerazzurri che hanno meritato la finale».

ITALIANO – «Ha espresso un grande calcio e vedo grandi similitudini con la Fiorentina dei tempi di Cecchi Gori. Italiano assomiglia molto a Ranieri. Ha lavorato duramente per raggiungere questi risultati».

