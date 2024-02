Francesco Toldo, bandiera dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri alla Gazzetta dello Sport sulla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

LIVELLO INTER – «Gli ingredienti per essere grandi protagonisti anche in Europa ci sono tutti. Il livello dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi in questa stagione ha raggiunto quello degli anni pre Triplete. Inzaghi sta completando il processo di maturazione e anche prima si era dimostrato un grande stratega soprattutto nelle sfide ad eliminazione diretta».

DIFFERENZE CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Detto tutto questo, mentre in un campionato che dura una stagione intera i reali valori emergono sempre, la Champions è tutta un’altra storia. Ti giochi tutto in 90′ o 180′ e la componente fortuna può essere determinante. Spesso certe sfide si decidono sugli episodi e bisogna essere bravi a portarli dalla propria parte».

