Le parole del difensore dell’Atalanta Rafael Toloi al raggiungimento delle 250 presenze con la maglia nerazzurra

Rafael Toloi ha raggiunto le 250 presenze con la maglia dell’Atalanta, e in onore di tale traguardo il difensore nerazzurro ha postato su Instagram una foto citando parole d’amore nei confronti della Dea.

LE PAROLE – «Difendere i colori dell’Atalanta è stata la cosa più bella che potesse capitare nella mia carriera, a Bergamo ho famiglia, amici, persone che tifano per me e che amano l’Atalanta! Indossa questa maglia 250 volte mi rende felice e orgoglioso, quello che posso promettere è di fare sempre del mio meglio per la squadra, per Bergamo, per i miei compagni e finché avrò forza non smetterò di lottare per voi! Grande vittoria stasera, grande festa sugli spalti, grazie a tutti! #forzaatalanta».

L’articolo Toloi sulle 250 presenze con l’Atalanta: «Orgoglioso di difendere questi colori» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG