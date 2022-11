Tom De Mul, agente di Charles De Ketelaere, è convinto che il suo assistito riuscirà a fare lo stesso percorso di crescita di Tonali e Leao

Durante la trasmissione olandese Sjotcast Podcast, Tom De Mul, agente di De Ketelaere, ha dichiarato:

«Sta a lui combattere per tornare titolare. Per me è normale che al primo anno ci siano alti e bassi, non dobbiamo farci prendere dal panico. So che ne aveva parlato anche con la società. Nel senso che sapevano che sarebbe servito un po’ di tempo per adattarsi. Hanno avuto esperienze simili con Leao e Tonali. C’è da dire che tutte quelle aspettative, forse, hanno portato a una situazione in cui il ragazzo è stato giudicato in modo troppo severo. Alcune critiche sono giuste, ma le aspettative restano alte per il primo anno. La lingua, la nuova cultura, un club così grande. È una cosa normale».

