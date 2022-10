Tomori: «Abbiamo reagito bene contro la Juve e domani possiamo riscattarci». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato in conferenza stampa della reazione del Milan dopo la sconfitta contro il Chelsea. Ecco le parole del difensore rossonero:

«Sapevamo di non aver giocato bene contro il Chelsea e non abbiamo avuto la nostra performance a cui siamo abituati: non abbiamo dimostrato quello che potevamo dimostrare. Ma è stato in bene reagire contro la Juventus con una grande performance che ci ha permesso di allontanare quella brutta performance contro il Chelsea e siamo qua domani per riscattarci».

