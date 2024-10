Il trasferimento di Kalulu è ancora fresco ma un altro titolarissimo rossonero potrebbe seguire le orme del francese. In un panorama calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, la Juventus si trova ad affrontare una situazione critica a causa dell’infortunio di Bremer, che la terrà fuori dal campo per il resto della stagione. Questo evento costringe la dirigenza bianconera a cercare un sostituto adeguato per colmare il vuoto lasciato dal difensore. Con il calciomercato invernale di gennaio che si avvicina, la Juve è pronta a esplorare tutte le opzioni disponibili per rafforzare la propria retroguardia. Tra le varie piste seguite, spiccano nomi prestigiosi, tra cui emergono possibili trattative che potrebbero portare alla Juventus giocatori attualmente in forze a squadre rivali, come il Milan. Pronta a muoversi sul mercato La Juventus, a seguito dell’infortunio di Bremer, ha manifestato pubblicamente, tramite dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, la propria intenzione di tuffarsi nel mercato di […]

Leggi l’articolo completo Tomori apre alla Juve: “Nessun no a Giuntoli!” Spuntano indizi clamorosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG