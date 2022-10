Fikayo Tomori ha caricato i compagni di squadra in vista della gara di domani tra Milan e Chelsea: le sue dichiarazioni

Nella conferenza odierna Fikayo Tomori ha parlato così dei prossimi impegni del Milan:

«No. Vogliamo dare tutto sul campo, vogliamo vincere ogni partita. Abbiamo altra opportunità per cancellare l’altra partita: non era il vero Milan e non ero io. Dobbiamo imparare da settimana scorsa ed è importante per la crescita della squadra. Abbiamo opportunità di dimostrare che siamo squadra forte davanti ai nostri tifosi».

