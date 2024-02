Tomori e Kalulu a disposizione per Lazio Milan? Ecco le sensazioni all’antivigilia della sfida di campionato

A due giorni dalla sfida di campionato contro la Lazio, gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato e vero snodo per la qualificazione alla prossima Champions, arrivano buone notizie in casa rossonera.

Tomori e Kalulu ieri hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo e nell’antivigilia si capiranno nuovamente le possibilità di avere entrambi realmente a disposizione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

