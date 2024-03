Tomori e la sua partita migliore al Milan: il difensore non ha dubbi e cita quella partita. Le dichiarazioni

Il difensore del Milan Tomori ha rilasciato un’intervista a MilanTv dove ha analizzato la sua migliore prestazione in rossonero.

LA MIA MIGLIOR PARTITA COL TOTTENHAM? – «Credo sia stata la mia migliore prestazione. Ero tornato a Londra e c’erano i miei parenti, oltre ad essere il ritorno di Champions League dopo l’andata vinta per una rete a zero. Quella sfida è stata importantissima, tutta la squadra ha difeso il vantaggio dell’andata ed ha realizzato un clean sheet, dimostrando solidità. Non siamo riusciti a segnare, ma non abbiamo preso gol. Ero deluso perché non avevo disputato l’andata per infortunio, ma al ritorno ero determinati a non sprecare quanto fatto dai compagni. Sono stato felicissimo perché siamo riusciti a passare il turno, soprattutto contro un giocatore come Kane».

L’INTERVISTA INTEGRALE A TOMORI

The post Tomori e la sua partita migliore al Milan: il difensore non ha dubbi e cita quella partita appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG