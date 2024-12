Tomori in uscita: non si escludono destinazioni a sorpresa, il Milan ha già in mente il sostituto

Il difensore inglese ha perso il posto da titolare tanto che prende corpo l’idea di un addio imminente: i rossoneri potrebbero già avere pronto il suo sostituto.

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, perdendo il posto da titolare, potrebbe considerare una nuova avventura lontano da San Siro. La situazione del calciatore inglese attira interessi che vanno anche oltre i confini italiani, toccando alcuni prestigiosi club della Premier League.

Questo scenario solleva questioni riguardanti il futuro assetto difensivo del Milan, che potrebbe virare verso nuove promesse del calcio internazionale.

Flessione

Il difensore inglese sta vivendo un momento di incertezza al Milan, dove ha visto ridursi il proprio spazio in campo. La possibilità di assicurarsi un giocatore con esperienze in top club europei e in Premier League risulta particolarmente allettante per le squadre che cercano di consolidare una difesa pronta a competere al massimo livello sia in Italia che in Europa.

La possibile destinazione

La Juventus, con lo scopo di rafforzare il proprio reparto difensivo, valuta con grande interesse il suo profilo. I bianconeri sono in emergenza in difesa considerati gli infortuni di Bremer e Cabal ed il probabile addio di Danilo. Le due società sono in ottimi rapporti per via anche dell’affare estivo che ha portato Kalulu a Torino.

Pierre Kalulu

Le alternative

La potenziale partenza di Tomori dal Milan apre scenari interessanti per il club rossonero che si troverebbe a dover colmare una lacuna importante nella propria retroguardia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza del Milan avrebbe già individuato in Cristhian Mosquera, giovane talento in forza al Valencia, il possibile sostituto. Malgrado la giovane età, Mosquera ha già dimostrato di poter reggere grandi palcoscenici, raccogliendo apprezzamenti per le sue prestazioni sia in campionato che in Coppa del Re. Si tratta di un difensore spagnolo classe 2004, con un contratto valido fino al 2026.

