Tomori infuriato! Il difensore ha reagito così al pareggio di Fazio. Il VIDEO virale sui profili social

Un Tomori infuriato dopo il pareggio da parte di Fazio nella sfida tra Salernitana e Milan.

la reazione di Tomori al gol di Fazio pic.twitter.com/U9bj7umrBm — Sαɾα ٠ ACM & (@bintYusuf___) December 23, 2023

L’inglese non ha preso per niente bene la rete subita: poi dopo la gioia del gol, il cambio forzato per infortunio.

