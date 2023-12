Camarda Milan, la gioia della prima squadra e poi… Il rendimento dell’attaccante in Primavera con Abate

Dopo la gioia dell’esordio in prima squadra, il talentino del Milan classe 2008 Francesco Camarda ha continuato a stupire con il Milan Primavera di Abate.

8 gol in 20 partite per l’attaccante che ha stupito con le reti messe a segno in Youth League, soprattutto con la rovesciata contro il PSG.

