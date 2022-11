Tomori non convocato per il Mondiale: tifosi inglesi scioccati dalla scelta di Southgate. Al difensore del Milan è stato preferito Maguire

Un’autentica bufera quella che si scatenando in Inghilterra per la scelta del ct Southgate di convocare Harry Maguire invece di Fikayo Tomori per il Mondiale in Qatar.

Molti tifosi inglesi si dicono scioccati per la decisione del loro commissario tecnico che ha ignorato l’evidente disparità di rendimento tra i due negli ultimi mesi.

The post Tomori non convocato per il Mondiale: tifosi inglesi scioccati dalla scelta di Southgate appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG