Emanuele Valeri, difensore della Cremonese, ha parlato della sua stagione in Serie A a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Sto vivendo un sogno. Quasi non ci credo pensando a dove ero qualche anno fa. La mia costanza è stata premiata. Lazio? Sono stato scartato quando avevo 13 anni. Evidentemente non ero bravo come gli altri. Succede ma non la presi benissimo. La mia famiglia mi aiutò a non mollare. A Cremona mi ha voluto Bisoli e poi con Pecchia abbiamo raggiunto la A».

SFIDA ALLA LAZIO – «Conosco tanti della Curva e per me non è stato facile anche dal punto di vista emotivo. A fine partita ho chiesto la maglia a Radu, Milinkovic Savic e Immobile».

SCUDETTO – «Il Napoli ha un bel vantaggio e mi sembra quella più attrezzata, ma non sottovaluterei anche il Milan».

SALVEZZA – «Ci sono 7/8 squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere e non bisogna mollare niente».

