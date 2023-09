Tomori squalificato per il derby di Milano: la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del difensore del Milan

Ora è anche ufficiale: Fikayo Tomori non prenderà parte al derby di Milano tra l’Inter e il Milan, gara in programma al rientro dalla sosta il 16 settembre a San Siro.

A ufficializzare la decisione è stato il Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore per una gara per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario“.

